Supercopa Ecuador 2026: el ABC del partido entre Independiente del Valle y Universidad Católica

La sexta edición de la Supercopa Ecuador se disputará este miércoles 13 de mayo de 2026 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito. El cotejo enfrentará a Independiente del Valle, campeón de la LigaPro, contra Universidad Católica, campeón de la Copa Ecuador.

Este duelo, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), definirá en una final única al primer monarca oficial de la temporada, tras el desempeño de ambos clubes en 2025.

En esta edición de la Supercopa Ecuador, Independiente del Valle buscará su segundo trofeo de este torneo (y quinto nacional), mientras que Universidad Católica intentará hacer historia con su segunda corona.

La FEF puntualizó que la Supercopa Ecuador actual es un torneo independiente y sin relación con la Copa de Campeones de 1969, certamen histórico que fue conquistado por Everest.

La disputa de esta Copa comenzó en 2020 con el título de Liga de Quito ante Delfín SC. La Supercopa Ecuador ha tenido diversos campeones, incluyendo a Universidad Católica en 2021 (con formato ampliado) e Independiente del Valle en 2023, además de una nueva coronación de Liga de Quito en 2025. Pese a su trayectoria, el torneo no se llevó a cabo en las ediciones de 2022 y 2024.