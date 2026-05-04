¿A qué hora es el ingreso a clases en Quito este martes 5 de mayo por el toque de queda?

La hora de ingreso a clases se modificó en Quito por el toque de queda.

El Ministerio de Educación confirmó que el ingreso a clases en Quito se mantendrá a las 07:45 este martes 5 de mayo de 2026, en medio de los ajustes al sistema de transporte público implementados por el toque de queda vigente en Ecuador.

Este cambio en la hora de ingreso busca adaptarse a las condiciones actuales de movilidad en la capital y garantizar que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan trasladarse con seguridad en las primeras horas del día.

Según la autoridad educativa, el horario de la jornada matutina en instituciones fiscales se fijó en las 07:45 para sincronizar el inicio de clases con la operación del transporte público, que también ha sido modificado por disposición del Municipio de Quito.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo que, por el toque de queda, sistemas como el Trolebús y la Ecovía iniciarán su servicio a las 05:30. Al igual que el Metro, de lunes a viernes.

El transporte convencional y los terminales terrestres funcionarán desde las 06:00 hasta las 22:00, en concordancia con las restricciones de movilidad. Mientras que los corredores Central Norte y Sur Occidental lo harán de 06h00 a 20h00.

Para los planteles particulares, fiscomisionales y municipales, el Ministerio señaló que cada institución podrá ajustar sus horarios según su planificación interna. No obstante, también pueden acogerse al esquema del sistema fiscal para facilitar la movilidad de estudiantes y familias.

Estas son las tres vías de ingreso a Quito donde rige el toque de queda

Otro de los cambios por el toque de queda es la modificación en las jornadas nocturnas, que deberán finalizar a las 21:30, con el objetivo de permitir el retorno antes del inicio del toque de queda, que se aplica entre las 23:00 y las 05:00, hasta el lunes 18 de mayo de 2026.

Las autoridades indicaron que la situación se mantiene en monitoreo permanente y que cualquier cambio será informado a través de canales oficiales.