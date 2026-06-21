Elecciones en Colombia avanzan con 'tranquilidad institucional' dicen autoridades

Las elecciones presidenciales en Colombia avanzan en su jornada definitiva de segunda vuelta electoral este 21 de junio de 2026.

Las urnas abrieron con normalidad y el ambiente general reportado por las autoridades es de tranquilidad institucional.

El registrador nacional, Hernán Penagos, declaró la apertura formal de la jornada democrática a las 8:00 en todo el territorio nacional

La papeleta electoral de esta jornada está conformada por los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta:

El Gobierno indicó que mantiene activo el denominado Plan Democracia, que incluye como controles migratorios estrictos y el cierre temporal de pasos fronterizos terrestres y fluviales hasta la mañana del lunes.

La Misión de Observación Electoral (MOE) y observadores internacionales han calificado el arranque del proceso como una jornada con plenas garantías de transparencia

Abelardo de la Espriella : Ganador de la primera vuelta con 10 361 499 votos (43,74%).

: Ganador de la primera vuelta con 10 361 499 votos (43,74%). Iván Cepeda: Quien alcanzó la segunda posición con 9 688 361 votos (40,90%).

La diferencia inicial entre ambos aspirantes fue de apenas 673 138 votos, lo que proyecta un cierre de contienda con un margen sumamente ajustado.

Las urnas en Colombia cerrarán a las 16:00, momento en el que la Registraduría iniciará el proceso de preconteo y se prevé conocer los resultados preliminares oficiales durante el transcurso de la noche.