Elecciones en Colombia avanzan con 'tranquilidad institucional' dicen autoridades
Autoridades aseguran que las elecciones en Colombia avanzan con "normalidad".
Millones de colombianos votan bajo fuertes medidas de seguridad
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Actualizado:
21 jun 2026 - 14:33
Las elecciones presidenciales en Colombia avanzan en su jornada definitiva de segunda vuelta electoral este 21 de junio de 2026.
Las urnas abrieron con normalidad y el ambiente general reportado por las autoridades es de tranquilidad institucional.
El registrador nacional, Hernán Penagos, declaró la apertura formal de la jornada democrática a las 8:00 en todo el territorio nacional
La papeleta electoral de esta jornada está conformada por los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta:
El Gobierno indicó que mantiene activo el denominado Plan Democracia, que incluye como controles migratorios estrictos y el cierre temporal de pasos fronterizos terrestres y fluviales hasta la mañana del lunes.
La Misión de Observación Electoral (MOE) y observadores internacionales han calificado el arranque del proceso como una jornada con plenas garantías de transparencia
- Abelardo de la Espriella: Ganador de la primera vuelta con 10 361 499 votos (43,74%).
- Iván Cepeda: Quien alcanzó la segunda posición con 9 688 361 votos (40,90%).
La diferencia inicial entre ambos aspirantes fue de apenas 673 138 votos, lo que proyecta un cierre de contienda con un margen sumamente ajustado.
Las urnas en Colombia cerrarán a las 16:00, momento en el que la Registraduría iniciará el proceso de preconteo y se prevé conocer los resultados preliminares oficiales durante el transcurso de la noche.
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