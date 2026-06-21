Karol G publicó un mensaje invitando a los colombianos a votar a conciencia

Karol G se pronunció a propósito de las elecciones en Colombia.

Karol G publicó un mensaje centrado en la responsabilidad ciudadana, invitando a los colombianos a votar a conciencia.

La cantante no manifestó apoyo público hacia ninguno de los candidatos y optó por incentivar la participación informada. Su pronunciamiento se dio a través de historias en sus redes sociales de cara a la segunda vuelta presidencial.

La frase más destacada de su publicación fue: "Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años, así que tómate tu decisión muy en serio".

Exhortó a sus seguidores a investigar antes de elegir: "Infórmate, escucha, lee, analiza... Vota con información, con libertad... Vota con conciencia".

La artista pidió "madurez política y consciencia"

Concluyó pidiendo madurez política y convivencia pacífica: "Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor. A votar pues.

La artista reapareció digitalmente en el marco de la contienda electoral que enfrenta los proyectos políticos de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Aunque en redes sociales se generaron debates e intentos de asociar su mensaje con uno u otro bando político, la postura oficial de Karol G se mantuvo estrictamente al margen del activismo partidario.