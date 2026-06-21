Colombia: Entre ultraderechista respaldado por Trump y senador izquierdista afín al Gobierno

Este domingo 21 de junio de 2026, Colombia elige a su nuevo presidente.

Los colombianos eligen este domingo 21 de junio al nuevo presidente del país entre un ultraderechista respaldado por Donald Trump y un senador izquierdista afín al gobierno, en un balotaje clave para el tambaleante proceso de paz del país y de sus tensas relaciones con Washington.

Según las encuestas, Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de 47 años se perfila favorito frente a la izquierda, por primera vez en el poder con el actual presidente Gustavo Petro.

Por estrecho margen le sigue Iván Cepeda, de 63 años, veterano congresista y filósofo aliado del gobierno que recoge el apoyo de sectores populares favorecidos por la reducción de la pobreza, el aumento del salario mínimo y una baja del desempleo en uno de los países más desiguales del mundo.

"Ninguno es capaz de solucionar el problema de la violencia", dice Hermes Ortega, un campesino y guía turístico de la selvática región de Putumayo, preocupado porque la guerra espantó a los visitantes.

La jornada electoral comenzó a las 08:00 con el voto de Petro en Bogotá y se desarrollará hasta las 16:00. La autoridad electoral espera tener resultados pocas horas después del cierre.

Visiones opuestas

La firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 trajo unos años de calma. Pero una década después la campaña ha estado marcada por la violencia de actores armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

El abogado, que se hace llamar "El Tigre", dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para lanzar una ofensiva de 90 días contra la guerrilla con bombardeos y fumigación de narcocultivos en el mayor productor de cocaína del mundo.

De doble nacionalidad, colombiana y estadounidense, se opone a las políticas de paz con las que Petro intentó negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado.

Por su parte Cepeda, hijo de un político y senador de izquierda asesinado por agentes estatales y paramilitares en 1994, ha sido defensor de las víctimas del conflicto y fue uno de los artífices de la "paz total" de este gobierno, aunque en entrevista con la AFP se dijo dispuesto a revisarla.

"Por el bien de Colombia primero los pobres", dice en sus discursos.

"Soluciones de choque"

Sin posibilidad de reelección, Petro aspira a repetir la hazaña de llevar a la izquierda al poder en un país que ha estado gobernado por élites conservadoras a lo largo de 200 años.

El mandatario cuenta con el respaldo de otros gobiernos de izquierda como México y Brasil, cuando la derecha apoyada por Trump planea con fuerza en países como Argentina, Chile, El Salvador y Ecuador.

Colombia ha sido históricamente el socio más cercano de Estados Unidos en Sudamérica, y Washington ha invertido miles de millones de dólares en las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del país.

Pero las relaciones se deterioraron desde que Trump entró en conflicto con Petro.

Trump ha calificado a Cepeda de "marxista de izquierda radical" y este a su vez ha dicho que el país no será su "colonia".

El senador es conocido por llevar ante los tribunales al popular expresidente de derecha Álvaro Uribe por sus presuntos nexos con los paramilitares.

Tengo "miedo", "es un día decisivo para el país", dice Juan Alberto Martínez, un asesor financiero de 51 años en la caribeña Barranquilla, en medio de la polarización entre los dos bandos.