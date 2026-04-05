Emiratos Árabes Unidos apoyará a EE. UU. para reabrir el estrecho de Ormuz
Emiratos Árabes Unidos se unirá a cualquier iniciativa para reabrir el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán y el riesgo energético.
Anwar Gargash: Emiratos respaldará coalición de EE. UU. en Ormuz
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Actualizada:
05 abr 2026 - 11:36
Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a sumarse a cualquier iniciativa internacional liderada por Estados Unidos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán, declaró este domingo el asesor presidencial Anwar Gargash.
Gargash dijo además que la estrategia iraní "consolidará el papel de Estados Unidos" en la región y también hará que "la influencia de Israel" sea "más preponderante".
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