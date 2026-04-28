Emiratos Árabes Unidos anuncia su retirada de la OPEP por la crisis del estrecho de Ormuz

El destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) hace cumplir el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes contra el M/T Stream después de que intentara navegar hacia un puerto iraní.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció este martes su retirada de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la alianza OPEP+ por las "perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz" a partir del próximo 1 de mayo de 2026, informó la agencia de noticias oficial emiratí WAM.

La agencia señaló que esta decisión es impulsada "por los intereses nacionales y el compromiso del país de contribuir activamente a satisfacer las necesidades urgentes del mercado, especialmente dada la actual volatilidad geopolítica a corto plazo derivada de las perturbaciones en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, que afectan a la dinámica de la oferta".

Asimismo, señaló que "las tendencias fundamentales indican un crecimiento continuo de la demanda mundial de energía a medio y largo plazo", y defendió que "la estabilidad del sistema energético mundial depende de la disponibilidad de suministros flexibles, fiables y asequibles".

La retirada de los Emiratos llega en un momento en que la producción de OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios (mbd), un 27,5 % menos de lo bombeado en febrero, debido a la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que afectó sobre todo a Irak y a los países del golfo Pérsico.

El ministro de Energía e Infraestructura del país, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, defendió que la retirada de la OPEP "refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo".

Emiratos se unió a la OPEP en 1967 a través del Emirato de Abu Dabi y mantuvo su membresía tras la creación del país en 1971, y "durante todo este periodo, el país ha desempeñado un papel activo en el apoyo a la estabilidad del mercado petrolero mundial y en el fomento del diálogo entre los países productores", añadió WAM.

Destacó que EAU "es un productor fiable de algunos de los petróleos más competitivos en precio y con menor intensidad de carbono del mundo, contribuyendo al crecimiento global y a la reducción de emisiones".

No obstante, defendió que, "tras su salida de la OPEP, EAU continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente", y seguirá "colaborando con sus socios para desarrollar recursos".