Encuesta en Perú muestra escenario fragmentado de cara a elecciones presidenciales

De izquierda a derecha, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, Rafael Belaúnde, Enrique Valderrama y Jorge Nieto, el 25 de marzo de 2026.

Una reciente encuesta sobre las elecciones presidenciales en Perú muestra un escenario altamente fragmentado entre los principales candidatos.

En el sondeo, Keiko Fujimori encabeza la intención de voto con el 13%, seguida por Carlos Álvarez con el 9%.

Por su parte, Rafael López Aliaga registra un 8%, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 6% y Jorge Nieto el 5%.

Un escenario sin favorito claro

Los resultados reflejan que ningún candidato logra consolidar una ventaja significativa, lo que evidencia un electorado dividido y una competencia abierta.

La diferencia entre los primeros lugares es reducida, lo que podría anticipar cambios en la tendencia a medida que avance la campaña.

Contexto electoral

Perú ha atravesado en los últimos años un escenario político marcado por inestabilidad y cambios de gobierno, lo que influye en la fragmentación del voto.

En este contexto, las encuestas se convierten en un indicador clave, aunque no definitivo, del comportamiento electoral.

A medida que se acerque la jornada electoral, se espera que las candidaturas definan estrategias para captar votantes indecisos, que podrían ser determinantes en el resultado final.