Un muerto y 47 heridos tras incidente en estadio de Alianza Lima

Bomberos de Perú confirman 1 muerto y al menos 47 heridos.

Al menos una persona muere y 47 resultan heridas tras un confuso incidente registrado en el estadio Alejandro Villanueva, sede del club Alianza Lima, durante una concentración de hinchas.

El hecho ocurre en medio de un “banderazo”, una actividad previa al clásico del fútbol peruano, donde cientos de seguidores se reúnen para alentar a su equipo.

BALANCE DE HERIDOS

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, informa que el saldo es de una persona fallecida y decenas de heridos.

De acuerdo con el reporte oficial:

Otros heridos son trasladados a diferentes centros de salud

17 personas son atendidas en el Hospital 2 de Mayo

15 en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza

Otros heridos son trasladados a diferentes centros de salud

CONFUSIÓN SOBRE LAS CAUSAS

En un inicio, se reporta la posible caída de una estructura en la tribuna sur del estadio, lo que habría provocado múltiples heridos.

Sin embargo, el brigadier Marco Pajuelo, del Cuerpo de Bomberos, descarta esta versión y señala que la infraestructura se encuentra en buen estado.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente se produce por la presión entre los propios asistentes durante la concentración.

OPERATIVO DE EMERGENCIA

Más de 40 bomberos y 12 unidades son desplegados para atender la emergencia, mientras la Policía Nacional establece un perímetro de seguridad en la zona.

Las autoridades también realizan desvíos vehiculares para facilitar las labores de rescate y control.

CONTEXTO DEL EVENTO

La actividad se realiza en la previa del clásico entre Alianza Lima y Universitario, uno de los encuentros más importantes del fútbol peruano.

El incidente ocurre en medio de una alta concentración de personas en la tribuna sur del estadio, conocido como “Matute”.