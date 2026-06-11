Protestas fuera del Estadio Azteca en la inauguración del Mundial 2026

Manifestantes y policías se enfrentan en los exteriores del estadio Azteca.

Decenas de manifestantes y policías se enfrentaron este jueves 11 de junio de 2026 al exterior del estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras se disputa el partido inaugural del Mundial 2026 en el recinto, constataron periodistas de la AFP.

Contingentes de maestros, familiares de desaparecidos y estudiantes confluyeron el jueves desde temprano en los alrededores del estadio, pero se toparon con un fuerte despliegue policial.

Los inconformes, que exigen justicia por las personas desaparecidas en México, quitaron algunas barreras que protegen el perímetro del estadio e intercambiaron golpes con los agentes que lo resguardan mientras se juega el encuentro entre México y Sudáfrica.

Los manifestantes retiraron las vallas que resguardaban el estadio y se enfrentaron con piedras y palos a los miembros de la policía.

La policía respondió a los manifestantes con gas lacrimógeno para intentar dispersar la manifestación.

Mientras esto ocurría en los exteriores del estadio, aún se apreciaban los colores de la pirotecnia tras sonar el himno de México antes de arrancar el juego inaugural del Mundial 2026.

Las protestas protagonizadas desde la semana pasada por un grupo disidente del sindicato de educación pusieron en duda la apertura del 'fan fest' de la FIFA, localizado en la emblemática plaza del Zócalo donde también se ubica el palacio presidencial.

Pero decenas de miles de fanáticos finalmente pudieron ingresar a la plaza entre empujones y desorganización.