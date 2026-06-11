Michael Oliver: ¿quién es el árbitro inglés que dirigirá el debut de Ecuador en el Mundial 2026?

El árbitro inglés Michael Oliver será el árbitro central en el partido de La Tri ante Costa de Marfil

La FIFA confirmó que el árbitro inglés Michael Oliver será el juez central del encuentro entre la Tricolor y Costa de Marfil, previsto para este domingo 14 de junio en el estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia.

El compromiso corresponde al Grupo E de la Copa del Mundo, zona que también integran Alemania y Curazao. El duelo marcará el inicio de la quinta participación mundialista de Ecuador.

Un árbitro con experiencia en las principales competencias del mundo

Nacido en Ashington, Inglaterra, en 1985, Michael Oliver es considerado uno de los árbitros más destacados del fútbol europeo. Su carrera comenzó a una edad temprana, influenciado por su padre, también vinculado al arbitraje.

Su ascenso fue meteórico. En 2007 se convirtió en el árbitro más joven en dirigir un partido en el estadio de Wembley y, tres años después, debutó en la Premier League con apenas 25 años.

Gracias a su desempeño, obtuvo la escarapela FIFA en 2012, lo que le abrió las puertas para dirigir encuentros de alto nivel en torneos internacionales.

Desde entonces, ha participado en competiciones de primer orden como el FIFA World Cup Qatar 2022, la UEFA Euro 2016, la UEFA Euro 2020, la UEFA Euro 2024, la UEFA Super Cup 2022 y el FIFA Club World Cup 2025.

La polémica que marcó su carrera

Aunque es reconocido por su experiencia y autoridad dentro del campo, Michael Oliver también ha protagonizado algunos de los episodios más controvertidos del arbitraje moderno.

El más recordado ocurrió en los cuartos de final de la UEFA Champions League 2017-18, cuando sancionó un penalti a favor del Real Madrid frente a la Juventus FC en los minutos finales del encuentro.

La decisión generó una fuerte reacción del histórico arquero Gianluigi Buffon, quien fue expulsado tras protestar. Posteriormente, la familia del árbitro recibió amenazas y las autoridades británicas investigaron varios actos de acoso.

Años después, en enero de 2025, Oliver volvió a estar en el centro del debate tras expulsar al futbolista Myles Lewis-Skelly durante un partido entre Arsenal FC y Wolverhampton Wanderers FC, una decisión que también provocó críticas y amenazas en redes sociales.

El equipo arbitral para Ecuador vs. Costa de Marfil

Para el estreno de Ecuador en el Mundial 2026, Michael Oliver estará acompañado por un equipo arbitral internacional.

Los asistentes serán los ingleses Stuart Burt y Jam Mainwaring, mientras que Khalid Alturais y Mohammed Alabakry actuarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente.

La Tricolor buscará arrancar con una victoria su participación mundialista en Filadelfia, bajo la supervisión de uno de los árbitros más experimentados y reconocidos del fútbol internacional.