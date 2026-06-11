León XIV reza por los migrantes y muertos en el mar durante multitudinaria misa en Canarias

El papa León XIV encabezó este jueves una multitudinaria misa en el Estadio de Gran Canaria, en España, donde pidió orar por los migrantes que han perdido la vida en el mar intentando llegar a Europa.

Ante miles de fieles, el Pontífice centró su mensaje en la crisis migratoria y en la necesidad de transformar la solidaridad en acciones concretas de integración y acogida.

León XIV recuerda a migrantes fallecidos en el mar

Durante la homilía, el Papa agradeció “el bien que se hace cada día” en Canarias y pidió rezar por quienes murieron en rutas migratorias marítimas.

“Recemos juntos por los hermanos y hermanas que han perdido la vida en el mar”, expresó León XIV durante la ceremonia celebrada en el estadio de Gran Canaria.

Horas antes, el Pontífice visitó el puerto de Arguineguín, uno de los puntos más sensibles de la ruta atlántica migratoria.

“La caridad no debe ser mero asistencialismo”

León XIV también afirmó que la ayuda a los migrantes no debe limitarse únicamente a la asistencia temporal.

“La caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización”, señaló el Papa, citando además fragmentos de la encíclica Fratelli Tutti de Francisco.

El líder de la Iglesia Católica insistió en la importancia de la acogida, la escucha y el cuidado de las personas más vulnerables.

Una visita marcada por la crisis migratoria

La visita del Pontífice a Canarias se produce en medio del aumento de llegadas irregulares a España a través de la ruta atlántica.

Según cifras oficiales, más de 10.000 personas llegaron de forma irregular por vía marítima y terrestre al país entre enero y junio de 2026.