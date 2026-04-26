"El lobo solitario": sospechoso del intento de tiroteo a Trump hizo prácticas en la NASA

El tirador de la cena de periodistas a la que asistió Donald Trump ya fue detenido por los agentes de seguridad.

Los servicios secretos estadounidenses neutralizaron el sábado 25 de abril de 2026 a un joven que intentó entrar armado a la cena anual de periodistas, donde estaba Donald Trump, la primera dama y miembros del Gobierno.

Aunque las autoridades no han dado el nombre del sospechoso, medios locales e internacionales se refieren a él como Tomas Colen Allen, un hombre de 31 años residente en Torrance, en el estado de California, que trabajaba como profesor.

¿Qué se sabe de su identidad?

Trump explicó poco después del incidente, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad dentro del cuál el mandatario cenaba con centenares de periodistas, en Washington.

En la misma rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump aseguró que el hombre disparó a uno de los agentes, pero que este se encuentra bien gracias a que la bala impactó en su chaleco antibalas.

Tanto Trump y otras autoridades como la alcaldesa de Columbia, Muriel Bowser, y el jefe de policía, Jeffery Carroll, coinciden en que es el único atacante: "hasta el momento, parece que es un actor solitario", dijeron.

¿Quién es el sospechoso?

Medios internacionales aseguraron que se trata de un ingeniero mecánico e informático, con experiencia en los videojuegos y que trabajaba como profesor en la empresa de preparación de exámenes C2 Education, según su LinkedIn.

El presidente del Asian American Civic Trust, Dylan Wakayama, detalló que Allen daba clases a varios estudiantes de secundaria que lo definían como una persona "muy inteligente, con gran dominio de biología, matemáticas y ciencias", además de "una persona amable y tranquila".

Además, tiene un master en ciencias informáticas por la Universidad Estatal de California en 2025, hizo prácticas en la NASA y, además de su trabajo como profesor, se define como "desarrollador de videojuegos independiente".

De momento, el sospechoso, que no resultó herido pero fue trasladado a un hospital, ha sido acusado de dos delitos graves, relacionados con la tenencia de armas de fuego y agresión.