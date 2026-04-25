Servicio Secreto evacúa a Trump de cena tras disparos; el tirador fue neutralizado

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó este sábado 25 de abril al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, del salón donde se celebraba la cena anual con periodistas, tras escucharse disparos.

Las detonaciones se produjeron fuera de la sala del evento, la cual estaba presidida por una mesa sobre el escenario en la que estaba el Presidente y la primera dama.

Trump confirmó que tirador fue abatido

Tras el hecho, Trump escribió en redes sociales que "un tirador ha sido detenido" y aseguró que ha recomendado que el evento no se suspenda.

Horas más tarde, el Presidente confirmó que el tirador fue neutralizado por el Servicio Secreto tras dispararle a un agente

Trump aseguró que el tirador, que fue detenido en un intento de infiltrarse en la cena, "estaba muy lejos" de acercarse a él y aseguró que "era un loco", pero podría haber atravesado las puertas del gran salón donde él se encontraba.

Consideran el hecho como un crimen

Durante el hecho, también fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios Marco Rubio, Scott Bessent y Pete Hegseth.

Las imágenes emitidas, mostraron a más miembros del Servicio Secreto desplegándose en la sala de baile y, tras unos minutos, solicitando a los asistentes que abandonaran la sala porque esta es ahora "el escenario de un crimen".