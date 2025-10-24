Estados Unidos envía su mayor portaaviones para combatir el narcotráfico en América Latina

Estados Unidos anunció, este viernes 24 de octubre del 2025, el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, para "contrarrestar el narcoterrorismo" en América Latina.

Estados Unidos movilizó, en agosto pasado, destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

Aunque ha habido regularmente presencia de portaaviones para ejercicios de entrenamiento con fuerzas de países vecinos, es la primera vez que Estados Unidos despliega una fuerza de esta magnitud en América Latina contra el narcotráfico.

El despliegue del grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se produce "en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCOs) y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la Patria", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en la red X.

Antes de ese anuncio, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó sobre el décimo ataque contra una presunta narcolancha, con un balance de seis muertos.

Desde el 2 de septiembre del 2025, al menos 43 personas han muerto en el Caribe y en el Pacífico desde que Estados Unidos inició su actual campaña de ataques letales a embarcaciones.

La lancha destruida, la noche del jueves 23 de octubre operaba para el cártel Tren de Aragua, aseguró el Secretario de Defensa. "Nuestros servicios de inteligencia sabían que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de narcóticos". El ataque tuvo lugar en "aguas internacionales", agregó.

Este fue el primer ataque nocturno en la zona, explicó Hegseth, que acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se ve una lancha que circula a velocidad normal, hasta que explota.

El jefe del Pentágono advirtió que Estados Unidos tratará a los "narcoterroristas" como ha tratado a la organización terrorista "Al Qaeda" de Osama bin Laden.

El ataque a las embarcaciones en aguas del Caribe y Pacífico ocurren en un momento de tensión en las relaciones entre Bogotá y Washington, después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin de la ayuda financiera a Colombia por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense provocó también una escalada en las tensiones con los gobiernos de Petro y el venezolano Nicolás Maduro, a los que Trump acusa de liderar "redes de narcotráfico" desde sus países, algo que estos niegan.