Toque de queda en Ecuador: Reimberg confirma que no habrá excepciones para empresas

En Ecuador se aplicará un toque de queda nocturno de 23:00 a 05:00.

Ante el pedido del sector productivo de excepciones para operar durante el toque de queda, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó este martes 21 de abril de 2026 que las empresas podrán trabajar con normalidad.

Sin embargo, Reimberg dijo que no se han contemplado excepciones para ninguna actividad en el toque de queda, que regirá de 23:00 a 05:00, del 3 al 18 de mayo de 2026.

Reimberg dijo que “una empacadora de camarón puede trabajar de 23:00 a 05:00, pero el contenedor no puede salir a esa hora”, por lo que pidió que el sector productivo se adapte y cumpla con la restricción temporal.

“Nos piden atacar la criminalidad, la extorsión; esto es parte de lo que requerimos para atacar estos grupos”, insistió el Ministro del Interior.

Gremios exportadores y productores de banano y camarón de Ecuador solicitaron al Gobierno que el nuevo toque de queda nocturno incluya excepciones que permitan sostener la actividad productiva y comercial del país.

De acuerdo con Reimberg, existió insistencia de la ciudadanía para que se extienda la medida restrictiva por más tiempo y en más provincias.

"Es un buen momento de que compartan en familia, no queremos que corran riesgo en las operaciones", añadió Reimberg.