"Palo porque bogas, palo porque no bogas", dice Gobierno ante designación de Min. de Salud

Exsambleísta Nataly Morillo es la nueva ministra de Gobierno de Noboa

Aunque la designación de Jaime Bernabé como ministro de Salud no ha sido oficializada vía decreto Ejecutivo, generó críticas y señalamientos.

El anuncio fue emitido por el presidente Daniel Noboa, quien confirmó que Bernabé reemplazará a la vicepresidenta María José Pinto en la cartera de Salud.

Uno de los documentos que circuló, indica que Bernabé mantiene una denuncia en la Fiscalía por homicidio culposo, por mala práctica profesional, en Guayas.

Otro, del Ministerio de Trabajo, mostró que el futuro ministro tiene impedimento para ejercer cargos públicos, sin embargo, fue modificado la noche del 20 de abril de 2026.

Gobierno defiende designación de Bernabé

Al ser consultada sobre este particular, en De Lunes a Lunes, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo dijo que hay que diferenciar entre designación y posesión.

"Bernabé aún no ha entregado los documentos, cuando lo haga se verá si cumple con todos los procesos", dijo.

Al insistir con la consulta de si el Gobierno conocía de los señalamientos contra Bernabé, Morillo no respondió y culpó a "los que ya no son Gobierno" de querer desestabilizar.

Designación de Bernabé fue un "clamor ciudadano"

Añadió que la designación de Bernabé responde al "clamor ciudadano de tener un titular en un ministerio tan complicado como es el de Salud".

"Palo porque bogas, palo porque no bogas", concluyó la Ministra, comentando que el Gobierno se siente "atacado".