Una niña de seis años enviada por EE.UU. a Ecuador es la deportada más joven

Un grupo de migrantes en un avión militar, camino a su deportación en Estados Unidos.

Una madre ecuatoriana fue deportada desde los Estados Unidos hacia Ecuador con su hija este martes 19 de agosto del 2025. La mujer fue detenida el martes 12 de agosto junto a sus dos hijos y su deportación se determinó tras una audiencia de rutina en la corte de inmigración en Nueva York, informaron medios locales.

Martha y su hija, la inmigrante más joven detenida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, fueron enviadas a Dilley, Texas. Mientras que su hijo Manuel, de 19 años y recién graduado de una escuela superior, fue al centro de detención Delaney Hall en Nueva Jersey.

La asambleísta estatal Catalina Cruz confirmó la deportación de la madre y su hija. La menor es la cuarta alumna de una escuela pública arrestada por motivos migratorios, publicó el diario 'The City'.

Otro hijo de Martha, de 21 años quedó a cargo de su hermano de 16. El joven indicó a la cadena CBS que el día de los arrestos su madre tenía miedo de asistir a la cita en la corte de inmigración. En ese lugar se ha vuelto una rutina que el ICE arreste a inmigrantes y los mantenga detenidos en condiciones que han sido denunciadas como "inhumanas e insalubres".

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, catalogó esta última acción del ICE como "cruel e injusta".

“El presidente Trump prometió atacar solo a ‘los peores de los peores’. “Si una niña de siete años es a quien el presidente Trump considera ‘lo peor de lo peor’, entonces la promesa fue una mentira desde el principio”, afirmó Hochul el martes, según 'The City'.

El portal Daily News informó que la madre y su niña fueron deportadas en un vuelo hacia Ecuador este martes 19 de agosto. La pareja de la mujer confirmó que por la mañana la subieron al avión y estaba a punto de llegar al país.

La familia había huído de Ecuador por violencia doméstica y a la mujer se le había negado una solicitud de asilo el año pasado.

En junio y julio, la oficina del ICE en Nueva York arrestó a 48 niños, de los cuales 32 ya habían sido deportados, según datos del ICE citados por su portal oficial