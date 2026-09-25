Explosión de pirotecnia durante procesión deja un muerto y 10 heridos en México

Una explosión de pirotecnia transportada en un vehículo durante una procesión en Cuautitlán Izcalli dejó un fallecido y 10 heridos.

Una procesión religiosa terminó en emergencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, después de que la pirotecnia que era transportada en un vehículo particular se incendiara y provocara una explosión.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 24 de septiembre sobre la calle Aldama, mientras habitantes participaban en las fiestas patronales de San Francisco Tepojaco. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento de la detonación ya varias personas alejándose rápidamente del vehículo.

Un fallecido y 10 heridos

Las autoridades municipales confirmaron que 10 personas resultaron lesionadas, de las cuales ocho son menores de edad y dos adultos. El grupo está conformado por seis mujeres y cuatro hombres.

Además, un hombre que había sido trasladado con heridas al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, en Naucalpan, falleció posteriormente.

El vehículo quedó destruido

La explosión provocó graves daños en el automóvil que transportaba la pirotecnia. Imágenes posteriores muestran afectaciones en la carrocería, puertas, techo y ventanas, además de escombros alrededor de la unidad.

Ambulancias de Tepotzotlán apoyaron el traslado de los heridos, mientras Protección Civil, Bomberos y la Comisaría General de Seguridad Ciudadana coordinaron la atención de la emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué provocó que la pirotecnia se incendiara mientras era transportada durante la procesión.