Canadá impone nuevas sanciones contra Irán

El Gobierno canadiense anunció este miércoles 23 de septiembre de 2026 nuevas sanciones contra altos cargos de Irán y entidades dirigidas por la República Islámica "debido a su papel en la brutal represión" contra la población.

Los sancionados en esta nueva ronda son cinco altos cargos de seguridad y del Gobierno y cinco entidades dirigidas por el Estado, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

"Estas personas y entidades han contribuido a los esfuerzos de Irán por reprimir la disidencia y restringir las libertades fundamentales de la población iraní, en particular mediante la vigilancia digital, la censura, el uso ilegal de la violencia, la detención arbitraria y la intimidación", explicó el ministerio.

A finales de diciembre, se desataron en el país protestas por el costo vida, un movimiento que se transformó en masivas manifestaciones contra el gobierno.

Teherán reconoce que 3 000 personas murieron durante las protestas, debido, asegura, a "actos terroristas" orquestados por Estados Unidos e Israel.

Por su parte, varias ONG con sede en el extranjero afirman que las miles de muertes durante las protestas fueron causadas por la represión de las autoridades.