¿Quién era alias 'Charlie', el objetivo militar abatido junto a su seguridad en Ecuador?

El presidente de la República, Daniel Noboa, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo informaron que un objetivo militar fue abatido este miércoles 23 de septiembre de 2026.

Con fotografías de tres hombres fallecidos, el presidente de la República, Daniel Noboa, informó este miércoles 23 de septiembre de 2026, que las Fuerzas Armadas, en cooperación con el Comando Sur de los Estados Unidos, abatieron a alias "Charlie".

De acuerdo con el primer mandatario, era un objetivo militar de alto valor, además de operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico.

Respecto al operativo, Noboa señaló:

“Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo”. Daniel Noboa, presidente de la República.

Detalles sobre alias "Charlie"

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó que el abatido era uno de los objetivos de mayor valor en suelo ecuatoriano.

Junto a él, las fuerzas del orden dieron de baja a otros dos miembros de su seguridad personal, según la cabeza de la cartera de Estado.

Loffredo detalló que 'Cahrlie' pertenecía a la organización delictiva Los Choneros y al Frente Oliver Sinisterra.

Además que mantenía nexos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México.

“Su misión principal era la de sembrar terror en nuestro país, misión que gracias a las Fuerzas Armadas y al Comando Sur de los Estados Unidos ya no podrá cumplir más. Lo dijimos, la cárcel o el infierno, y este no llegó a la cárcel”. Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa.

Evidencias y datos pendientes

Identidades

Hasta el momento, las autoridades no han formalizado las identidades de los tres hombres abatidos por las Fuerzas Armadas.

Vehículo

Según las imágenes difundidas por el Ejecutivo, los sospechosos se movilizaban en una camioneta gris.

Armamento

En las fotografías se observa a uno de los abatidos junto a un arma de fuego, tendido cerca de una de las puertas traseras del vehículo.