¡Dramático momento! Motor de avión se incendia en despegue

Un vuelo de la aerolínea Delta que cubría la ruta Sao Paulo - Atlanta sufrió la explosión de su motor izquierdo en pleno despegue.

Video difundidos en redes sociales como el avión despega e inmediatamente su motor lanza destellos de fuego que indican una explosión.

Desde el interior de la aeronave un pasajero del vuelo DL104 de Delta grabó en video el momento en que el motor izquierdo de la aeronave falló y se incendió poco después del despegue del aeropuerto de São Paulo.

El vuelo, que se dirigía a Atlanta, se vio obligado a regresar y aterrizó sin problemas en el aeropuerto internacional Guarulhos.

A bordo de la aeronave iban cerca de 300 personas que tras el aterrizaje de emergencia fueron evacuadas del avión.