La Vuelta: Carapaz cede terreno en la crono de Jerez, pero se mantiene cuarto en la general

Este jueves 10 de septiembre de 2026, la Vuelta a España vivió una jornada crucial con la disputa de su Etapa 18, una contrarreloj individual (CRI) de 32,5 kilómetros sobre un trazado completamente llano que conectó El Puerto de Santa María con Jerez de la Frontera.

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), vigente campeón nacional de contrarreloj en su país, completó su esfuerzo en la 24ª posición del día, cruzando la línea de meta a un minuto y 45 segundos del tiempo ganador.

A pesar del tiempo cedido, su rendimiento le permitió conservar su lugar privilegiado en la parte alta de la tabla. Tras finalizar esta etapa, Carapaz se consolida en la cuarta posición de la Clasificación General a cinco minutos y 17 segundos del maillot rojo, que continúa en poder del español Enric Mas (Movistar Team).

Por delante del ecuatoriano, el podio provisional de La Vuelta está conformado por Primoz Roglic (Red Bull-Bora), a 1:37 del líder, y el austriaco Felix Gall (Decathlon-CMA CGM), a 3:01.

La victoria y el podio de la etapa se definieron por márgenes muy estrechos.

El ganador del día fue el experimentado rodador suizo Stefan Küng (Tudor Pro Cycling), quien voló sobre el asfalto para detener el reloj en 35 minutos y 22 segundos. El segundo lugar fue para el joven británico Callum Thornley (Red Bull-Bora), sorpresa de la jornada, que ocupó la "silla caliente" por largo tiempo y finalizó a tan solo tres segundos del suizo.

El podio lo completó el portugués João Almeida (UAE Emirates-XRG), culminando su ejercicio en la tercera plaza, a 9 segundos de Küng.