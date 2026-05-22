Extranjeros que quieran lograr la 'green card' en EE.UU. deberán pedirla fuera del país

El gobierno estadounidense anunció el viernes que los extranjeros que quieran lograr la residencia permanente (conocida como "green card") deberán regresar a su país de origen para solicitarla.

"De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y quiera una green card debe regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias extraordinarias", dijo en un comunicado Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis).

"Los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, vienen a Estados Unidos por un corto período y con un propósito específico", señaló Kahler.

"Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando termina su visita", añadió.

"Su visita no debería funcionar como el primer paso en el proceso para obtener la green card", advirtió.

Según el Washington Post, Estados Unidos concede más de un millón de permisos de residencia permanentes cada año y, hasta ahora, más de la mitad de los solicitantes ya se encontraban dentro del país.

Kahler dijo que exigir a los solicitantes que presenten la petición desde su país de origen "reduce la necesidad de localizar y expulsar a aquellos que deciden desaparecer en las sombras y permanecer ilegalmente en Estados Unidos después de que se les haya denegado la residencia".

Las solicitudes de "green card" serán tramitadas por el Departamento de Estado en las oficinas consulares de Estados Unidos en el extranjero.

El presidente Donald Trump hizo campaña por la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de migrantes indocumentados y su gobierno también ha cerrado varias vías legales hacia la residencia en Estados Unidos desde que asumió el cargo.