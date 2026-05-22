Andrea del Val y el escándalo en Cannes tras la denuncia de la venezolana a un estilista

A la izquierda, Andrea del Val, a la derecha, el estilista Giovanni Laguna

Lo que comenzó como una participación más en las actividades paralelas del Festival de Cannes terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de las últimas horas en el mundo del entretenimiento y los certámenes de belleza.

La reina de belleza venezolana Andrea del Val denunció públicamente haber sido víctima de una agresión física por parte del estilista Giovanni Laguna durante su estadía en Cannes.

El video que hizo explotar las redes

Todo se volvió viral después de que Andrea compartiera videos en redes sociales donde aparecía con el rostro ensangrentado dentro de una habitación visiblemente desordenada.

En las imágenes, la modelo señalaba directamente a Giovanni Laguna como responsable de las lesiones mientras grababa el estado del lugar tras el altercado.

Según distintos reportes, huéspedes del hotel alertaron a las autoridades francesas después de escuchar gritos y señales de una fuerte discusión dentro de la habitación.

Poco después comenzaron a circular videos donde se observa al estilista siendo escoltado por la policía francesa.

¿Quién es Andrea del Val?

Andrea del Val es una modelo y reina de belleza venezolana que obtuvo el título de Miss Venezuela Global 2025.

Durante los últimos años ha participado en eventos internacionales relacionados con moda, alfombras rojas y certámenes, incluyendo actividades vinculadas al Festival de Cannes.

La relación con Giovanni Laguna

Giovanni Laguna es un estilista y diseñador venezolano conocido dentro del circuito latinoamericano de concursos de belleza.

Ha trabajado con varias figuras del modelaje y también ha sido relacionado con equipos de Miss Universo y reinas de belleza latinoamericanas.

Sin embargo, según la propia Andrea del Val, los conflictos entre ambos no eran recientes.

En entrevistas posteriores, la modelo afirmó que mantenían diferencias desde hace años, incluso desde certámenes anteriores donde según ella existieron tensiones profesionales y personales.

La versión de Andrea

Tras el escándalo, Andrea rompió el silencio en entrevistas y explicó que el conflicto escaló luego de pedirle al estilista que abandonara el lugar donde se encontraban hospedados.

Según su relato, Giovanni Laguna reaccionó agresivamente y posteriormente ocurrió un forcejeo que terminó dejándole heridas visibles en el rostro.

La modelo aseguró además que decidió grabar parte de lo sucedido porque sentía miedo y quería dejar evidencia de lo ocurrido.

La respuesta del estilista

Por su parte, Giovanni Laguna negó haber golpeado deliberadamente a Andrea del Val.

El estilista aseguró en redes sociales que las lesiones habrían ocurrido accidentalmente durante un forcejeo por un teléfono celular y afirmó que nunca intentó agredirla físicamente.

También sostuvo que ambos mantenían una relación conflictiva desde hace tiempo.

Una investigación que sigue abierta

Andrea del Val confirmó posteriormente que existe una investigación en curso en Francia y señaló que prefería no profundizar públicamente en detalles del caso mientras avanzan las diligencias legales.

Hasta ahora, las autoridades francesas no han emitido un informe completo sobre posibles cargos o decisiones judiciales relacionadas con el incidente.