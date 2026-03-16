Cámara de seguridad de vehículo capta a un bus que invade carril contrario en la vía Tambillo

El drámatico momento se registró en el sector El Rosal de la vía Tambillo, al sur de Quito. El video se conoció este lunes 16 de marzo del 2026.

Un bus de la cooperativa Putumayo hizo una maniobra peligrosa para esquivar un vehículo liviano que circulaba en el carril izquierdo, pero casi colisiona con un auto en sentido contrario.

En el video grabado por la cámara de seguridad frontal del vehículo liviano quedó grabado el momento en que el conductor tuvo que girar de manera brusca para evitar la colisión con el bus interprovincial.

La sospresiva maniobra del bus pudo ser esquivada, pero muestra nuevamente un caso de exceso de velocidad que pudo terminar en tragedia.