Fiscalía colombiana investiga al expresidente Uribe por conformar grupos paramilitares

La Fiscalía de Colombia abrió una investigación y llamó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares y su accionar en dos masacres en los años 1990.

El exmandatario, que ordenó una ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos entre 2002 y 2010, ha enfrentado durante años señalamientos de vínculos con el paramilitarismo, que siempre ha negado.

En agosto de 2025 fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares encarcelados para que no lo relacionaran con ellos, aunque un tribunal de Bogotá revocó la pena y el caso quedó en manos de la Corte Suprema.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó el jueves 18 de junio que ahora lo citará "por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar" en el departamento de Antioquia, cuando él se desempeñaba como gobernador entre 1995 y 1997.

Además, por su papel en "las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro (1997) y La Granja (1996)", ambas en esa misma provincia del país, en las que los paramilitares cometieron una decena de asesinatos y otros crímenes.

Según el comunicado de la Fiscalía, a Uribe se le acusa de los delitos de "concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida".

Esto por "presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada" que "habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época".

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El expresidente también deberá responder del homicidio en 1998 del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado la respuesta ineficaz del entonces gobernador ante las masacres.

"De mis abogados: 'Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que lo llama a indagatoria por el tema del aro, la granja", confirmó el propio Uribe en la red social X.

"A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", añadió, en referencia a la segunda ronda de los comicios presidenciales que celebrará el país suramericano este domingo.

Su opositor y actual mandatario colombiano, el izquierdista Gustavo Petro, reaccionó en X a los mensajes de Uribe y le advirtió que está "a punto de caer en algo que usted mismo no quisiera".

"Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia", dijo, refiriéndose al sistema transicional del país que prioriza revelar la verdad de los crímenes del conflicto armado por encima de las penas tradicionales.

Esta nueva indagatoria contra Uribe se conoce además pocas semanas después de que la Corte Suprema dejara en firme una condena a 28 años de prisión contra su hermano, Santiago Uribe, por liderar un escuadrón paramilitar denominado "Los 12 Apóstoles".