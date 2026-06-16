Niño con hombre extranjero en balcón de Bogotá: investigación del caso da un giro total

Un ciudadano extranjero fue detenido el domingo en Usaquén, Bogotá, por una alerta de presunto abuso sexual.

El caso del ciudadano estadounidense detenido el domingo 14 de junio de 2026 en el norte de Bogotá por presunto abuso sexual contra un menor dio un giro total. Esto, luego de que un día después se conocieron los primeros resultados de la investigación.

Aunque inicialmente fue capturado tras una denuncia de vecinos que alertaron sobre una aparente agresión contra un niño de 7 años ocurrida en el balcón de un apartamento, las autoridades colombianas señalaron que las evidencias recabadas tras la detención no respaldan esa versión.

El lunes 15 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó en su red social X que "el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia".

De acuerdo con la publicación del Primer Mandatario colombiano, el hombre habría sacado al balcón al niño por un episodio de atoramiento con comida.

El Mandatario afirmó que, si estos indicios se confirman, el ciudadano estadounidense deberá recuperar plenamente sus derechos y advirtió sobre el riesgo de ser "engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad".

Investigación permanece abierta

Tras la denuncia, la Policía intervino el inmueble y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso bajo protección a los tres menores, quienes fueron sometidos a valoraciones médicas y acompañamiento psicosocial. De acuerdo con la información preliminar, los exámenes no evidenciaron signos de violencia sexual.

La Fiscalía colombiana mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades han insistido en que los resultados conocidos hasta este 16 de junio son preliminares y que el proceso judicial continúa.

'Caso de abuso está descartado'

La directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, confirmó este martes 16 de junio que las valoraciones médicas y psicosociales practicadas a los tres menores no evidenciaron indicios de abuso sexual.

Además explicó que, desde que se conoció la denuncia, la entidad activó de inmediato los protocolos de protección y acompañó a los niños durante todo el proceso de verificación de sus derechos.

Cáceres enfatizó en que no se debe desvirtuar la denuncia. "La denuncia ciudadana es fundamental para proteger a la niñez, pero debe hacerse con responsabilidad y a través de las autoridades competentes para evitar la desinformación".

Pareja extranjera en proceso de adopción

La Procuraduría General de Colombia informó que el extranjero, oriundo de Texas, adelanta junto con su pareja un proceso de adopción de tres menores de edad en el país.

Tanto el detenido como su esposa se encontraban en el departamento del incidente. De acuerdo con el ICBF, los niños de 4, 7 y 15 años son hermanos y estaban en la vivienda con la pareja, la misma que se encontraban en los últimos siete días de integración monitoreada en los procesos de adopción.