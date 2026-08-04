¡Conmovedor! Profesor ayuda a un niño con discapacidad a cruzar la meta en una carrera escolar

Profesor ayuda a un niño con discapacidad a cruzar la meta en una carrera escolar

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que un profesor acompaña a un niño con discapacidad motriz durante una carrera escolar.

El gesto de inclusión y apoyo ha conmovido a miles de usuarios, quienes destacan el compromiso del docente con sus estudiantes.

Un gesto de inclusión

Una actividad deportiva escolar se convirtió en un ejemplo de inclusión, empatía y trabajo en equipo.

Un profesor decidió adaptar una carrera para que un niño con discapacidad motriz pudiera participar junto a sus compañeros, evitando que quedara al margen de la actividad.

👏 https://t.co/qRJxWeYOsY 👉 Un #profesor adaptó una carrera escolar y acompañó a un niño con discapacidad motriz a cruzar la meta en un inspirador acto de #inclusión. pic.twitter.com/HwcQLyTqbF — Teleamazonas (@teleamazonasec) August 4, 2026

En el video se observa cómo el docente sostiene al pequeño por los brazos y lo acompaña durante todo el recorrido, utilizando su propio cuerpo como apoyo para que pudiera avanzar.

Mientras ambos cruzaban la pista, el resto de estudiantes los alentó con aplausos y palabras de ánimo.

El mensaje que conmovió a miles de personas

La publicación fue compartida en redes sociales con las etiquetas #LIVEIncentiveProgram y #MyLIVEJourney, y estuvo acompañada por el mensaje: "Noah no ve límites, ve oportunidades".

La frase rápidamente se convirtió en uno de los aspectos más comentados por quienes reaccionaron al video.

El gesto del profesor fue destacado por usuarios de distintas plataformas, quienes señalaron que la inclusión también se construye con acciones cotidianas dentro de las aulas.