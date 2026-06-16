Keiko Fujimori amplía ventaja en escrutinio presidencial de Perú

La candidata derechista Keiko Fujimori sigue al frente del conteo oficial de votos de la reñida segunda vuelta presidencial en Perú y amplió su ventaja sobre Roberto Sánchez, quien denunció irregularidades en el proceso electoral.

Con 99% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,097% de los votos frente al 49,903% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Fujimori, de 51 años, aventaja por poco más de 35 mil votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de votos contabilizados.

Para declarar un ganador deben ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 256 000 votos, lo que puede llevar días. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio de 2026.

Ambos candidatos esperan resultados oficiales

La autoridad electoral informó que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes".

En paralelo el partido de Sánchez, Juntos por el Perú, denunció "la falta de transparencia de los organismos electorales, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades".

Juntos por el Perú convocó a una marcha de protesta para defender el voto este viernes en Lima.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.