Hallan ocho cuerpos calcinados y desmembrados en una mina ilegal en el cantón Pucará 

Uno de los vehículos calcinado en el cantón Pucará.

Autoridades ecuatorianas encontraron este domingo 9 de agosto de 2026 ocho cadáveres desmembrados en dos fosas comunes en una mina ilegal ubicada en el sur del país, informó la Policía Nacional. El hallazgo se dio en el cantón Pucará, en la provincia de Azuay.

Los cuerpos "estaban enterrados a más o menos dos metros de profunidad", tenían las manos atadas y "lesiones como desmembramiento y decapitación" hechas con un machete, dijo a medios el jefe de la policía judicial de la zona, Pablo Inga.

Según datos preliminares, los cuerpos corresponderían a siete hombres y una mujer y tendrían al menos 48 horas de haber fallecido.

En el sitio las autoridades también encontraron dos vehículos incinerados. El operativo se activó luego que las personas fueron resportadas como desaparecidas desde el jueves 6 de agosto.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades estaría relacionada con la minería ilegal. Sin embargo, solo las investigaciones determinaran las causas de este macabro hecho.