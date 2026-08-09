5 casos en los que el Estado podrá quedarse con mercancías que llegan a la Aduana

La mercancía decomisada o que ingresa a las bodegas de Aduana pasará al Estado en cinco casos.

Desde el 29 de julio de 2026 entró en vigencia una reforma al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. En esta normativa se modifican las reglas sobre el decomiso administrativo.

La reforma legal establece cinco situaciones específicas en las que el Estado ecuatoriano podrá apropiarse de manera definitiva de mercancías retenidas en las bodegas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, como carros, celulares, electrodomésticos, entre otros.

La reforma busca dar solución al problema de miles de bienes que permanecen durante años almacenados en recintos aduaneros, generando costos para el Estado y perdiendo valor con el paso del tiempo.

Según la Federación Ecuatoriana de Agentes de Aduana, cada año quedan rezagados más de 12 000 contenedores, con mercancías valoradas en aproximadamente 450 millones de dólares.

¿Cuándo podrá el Estado quedarse con la mercancía?

La reforma establece que el decomiso administrativo procederá en los siguientes casos:

Mercancías abandonadas o rezagadas , cuando se desconozca al propietario, consignante o consignatario, incluso si permanecen dentro de la zona primaria aduanera.

, cuando se desconozca al propietario, consignante o consignatario, incluso si permanecen dentro de la zona primaria aduanera. Contenedores o mercancías recuperadas tras un naufragio .

. Mercancías robadas dentro de recintos aduaneros que posteriormente sean recuperadas y cuyo propietario no pueda ser identificado.

dentro de recintos aduaneros que posteriormente sean recuperadas y cuyo propietario no pueda ser identificado. Bienes cuyo reembarque no se realizó dentro del plazo establecido por la autoridad aduanera, sin que ello elimine la obligación de cancelar las tasas por servicios aduaneros.

por la autoridad aduanera, sin que ello elimine la obligación de cancelar las tasas por servicios aduaneros. Vehículos o medios de transporte que ingresaron evadiendo los controles aduaneros y que no sean reclamados dentro de los 90 días posteriores a la notificación al país de donde presuntamente provienen.

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¿Cuál será el destino de esos bienes?

La reforma aduanera, aprobada por la Asamblea, también modifica el destino de las mercancías que pasan a manos del Estado ecuatoriano

Una vez que el decomiso administrativo quede en firme, la Aduana deberá priorizar la entrega gratuita de estos bienes a instituciones públicas, incluso cuando ya se hubiera iniciado un proceso de subasta.

Si los productos no pueden ser aprovechados por entidades estatales, deberán ser subastados y los recursos obtenidos ingresarán a la Cuenta Única del Tesoro.

En cambio, cuando las mercancías se encuentren deterioradas o hayan perdido su valor comercial, la normativa dispone que sean destruidas.