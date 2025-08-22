Muere de hambre una bebé de cinco meses; ONU declara 'estado de emergencia' en Gaza

La hambruna mata a centenares de gazatíes durante el conflicto armado con Israel

Una bebé de cinco meses murió este viernes, 22 de agosto, por la falta de alimento en la Franja de Gaza, informó, una fuente médica del Hospital Naser, el mismo día en que la ONU declaró oficialmente la existencia de una hambruna (provocada por el hombre) en el asediado enclave palestino.

La menor, identificada como Ghadeer Brika, falleció en el Hospital Naser de Jan Yunis (sur) tras sufrir "desnutrición severa", confirmó el doctor Ahmed. Si bien la menor sufría atrofia y parálisis cerebral desde su nacimiento, no ha sobrevivido a la escasez de alimento y de complementos nutricionales.

"Murió por falta de leche", declaró el padre de la niña, Ashraf Brika, a la agencia palestina Wafa, tras explicar que intentó conseguir sin éxito fórmula infantil (que es altamente nutritiva) en la devastada Franja.

Según la familia de la niña, su madre, Sahar Salim Brika, de 31 años, también padece desnutrición y no podía alimentar a su hija.

Desde el inicio de la ofensiva bélica, en octubre de 2023, las muertes por desnutrición ascienden ya a 271 gazatíes, de los cuales 112 son niños, de acuerdo con los últimos datos de Sanidad.

Califican hambruna como "totalmente evitable"

El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, denunció en un comunicado la hambruna que sufre Gaza, que calificó como "escándalo moral" y "totalmente evitable", después de que Naciones Unidas declarara el estado de emergencia en el territorio palestino.

"La confirmación de la hambruna en la ciudad de Gaza y los barrios circundantes es absolutamente horrenda y totalmente evitable", afirma Lammy en el texto.

El jefe de la diplomacia británica añade que "la negativa del gobierno israelí a permitir la entrada de ayuda suficiente en Gaza ha provocado esta catástrofe provocada por el ser humano. Es un escándalo moral".

En el texto, Lammy insta al gobierno de Israel a "actuar de inmediato para evitar que la situación siga deteriorándose. Debe permitir de forma inmediata y sostenida el acceso sin obstáculos de alimentos, suministros médicos, combustible y todo tipo de ayuda a quienes la necesitan con desesperación".

El canciller británico insiste también en el texto en la necesidad de "un alto el fuego inmediato que permita la entrega de ayuda a la máxima velocidad y en la escala necesaria. Esto incluye detener la operación militar en la ciudad de Gaza, que es el epicentro de la hambruna".