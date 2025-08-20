Muerte de influencer Pormanove emitida en redes es investigada por la justicia de Francia

La Justicia de Francia abrió una investigación para aclarar las circunstancias en que se produjo la muerte de Raphaël Graven, de 46 años, más conocido como Jean Pormanove, un 'influencer' famoso por protagonizar grabaciones en las que aparecía sufriendo vejaciones.

Este jueves 21 de agosto del 2025 se tiene previsto realizar la autopsia del cuerpo. Aunque que en un primer momento no había nada sospechoso en su deceso, el cuerpo de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha fue divulgado por la plataforma 'Kick', lo que alertó a las autoridades, que aún deben practicar la autopsia al cadáver y realizar interrogatorios.

La Fiscalía de Niza confirmó el inicio de la investigación para determinar las causas de la muerteque se produjo en la noche del domingo 17 al lunes 18 de agosto.

La secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz ha indicado que más allá de ese procedimiento judicial, ha pedido la intervención de Pharos, la plataforma pública para alertar de contenidos y comportamientos ilícitos en línea y de la Arcom, la autoridad de regulación.

En un mensaje en su cuenta de X, Chappaz ha subrayado que "la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto" y ha denunciado que "fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick".

También ha dicho que se ha puesto en contacto con 'Kick' porque "la responsabilidad de las plataformas en línea por la difusión de contenidos en línea no es una opción, es la ley" y ha advertido que ese tipo de comportamientos "puede conducir a lo peor y no tienen cabida en Francia ni tampoco en Europa".

Se refería así al hecho de que se divulgaron imágenes en esa red en las se veía lo que parecía el cuerpo inanimado de este creador de contenidos encima de un colchón y cubierto por una colcha, mientras otros hombres trataban de despertarlo con gestos y expresiones teñidas de cierto desprecio. Unas imágenes que han sido finalmente retiradas de la red.

Jean Pormanove, que tenía 46 años y contaba con unos 500 000 seguidores, había sido objeto de humillaciones y de un tratamiento violento durante meses en algunas emisiones por parte de otros influentes.

Pormanove tenía más de 500 000 seguidores en Kick, una plataforma de Twitch, de origen australiano y con menos restricciones que otros portales para hacer streaming. Llegó a ganar hasta 6 000 dólares por los videos, además de los contratos con otras empresas que invierten en plataformas streaming.