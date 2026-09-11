Genelle Guzman, la última persona rescatada con vida de las Torres Gemelas

Genelle Guzman-McMillan fue la última persona rescatada con vida de los escombros del World Trade Center, 27 horas después del colapso.

27 horas bajo los escombros

Genelle trabajaba para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y se encontraba en la Torre Norte cuando ocurrió el ataque. Mientras intentaba evacuar junto a sus compañeros, el edificio colapsó cuando ella había descendido hasta aproximadamente el piso 13.

Quedó inmovilizada entre concreto y acero. Su pierna derecha estaba atrapada y apenas podía mover uno de sus brazos. No tenía comida ni agua y durante horas pidió ayuda sin obtener respuesta. Llegó a pensar que moriría allí.

La última sobreviviente encontrada

El 12 de septiembre, unas 27 horas después del derrumbe, los equipos de rescate lograron encontrarla y liberarla. Genelle fue trasladada al hospital Bellevue con graves lesiones, pero sobrevivió.

En total, 20 personas lograron sobrevivir al colapso y fueron rescatadas de los escombros del World Trade Center. Genelle fue la última en ser encontrada con vida.

Una historia que vuelve 25 años después

A 25 años del 11-S, su historia vuelve a ser recordada. Genelle ha relatado cómo aquellas 27 horas transformaron su vida y fortalecieron su fe. Su experiencia inspiró el libro "Angel in the Rubble" y ahora una película basada en su historia, protagonizada por Sherri Shepherd.

Su rescate quedó como una de las historias de esperanza en medio de la tragedia del 11-S: cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran cada vez menores, Genelle seguía con vida bajo los escombros.