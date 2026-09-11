Genelle Guzman, la última persona rescatada con vida de las Torres Gemelas
Durante 27 horas, Genelle Guzman-McMillan permaneció atrapada bajo los escombros de las Torres Gemelas. Fue la última persona rescatada con vida tras el 11-S.
Genelle Guzman-McMillan fue la última persona rescatada con vida de los escombros del World Trade Center, 27 horas después del colapso.
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Actualizada:
11 sep 2026 - 12:14
27 horas bajo los escombros
Genelle trabajaba para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y se encontraba en la Torre Norte cuando ocurrió el ataque. Mientras intentaba evacuar junto a sus compañeros, el edificio colapsó cuando ella había descendido hasta aproximadamente el piso 13.
Quedó inmovilizada entre concreto y acero. Su pierna derecha estaba atrapada y apenas podía mover uno de sus brazos. No tenía comida ni agua y durante horas pidió ayuda sin obtener respuesta. Llegó a pensar que moriría allí.
La última sobreviviente encontrada
El 12 de septiembre, unas 27 horas después del derrumbe, los equipos de rescate lograron encontrarla y liberarla. Genelle fue trasladada al hospital Bellevue con graves lesiones, pero sobrevivió.
En total, 20 personas lograron sobrevivir al colapso y fueron rescatadas de los escombros del World Trade Center. Genelle fue la última en ser encontrada con vida.
Una historia que vuelve 25 años después
A 25 años del 11-S, su historia vuelve a ser recordada. Genelle ha relatado cómo aquellas 27 horas transformaron su vida y fortalecieron su fe. Su experiencia inspiró el libro "Angel in the Rubble" y ahora una película basada en su historia, protagonizada por Sherri Shepherd.
Su rescate quedó como una de las historias de esperanza en medio de la tragedia del 11-S: cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes eran cada vez menores, Genelle seguía con vida bajo los escombros.
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