Los héroes de cuatro patas que buscaron vida entre los escombros del 11-S

Más de 300 perros participaron en las labores de búsqueda, rescate y recuperación tras los atentados del 11 - S.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, más de 300 perros participaron en las labores de búsqueda, rescate, recuperación y apoyo en la Zona Cero de Nueva York.

Una misión entre los escombros

Junto a sus guías, los perros recorrieron durante horas estructuras inestables buscando rastros humanos. Las condiciones eran tan difíciles que veterinarios debían limpiar constantemente sus patas, ojos y hocicos.

Uno de estos equipos participó incluso en la localización de la última persona encontrada con vida entre los escombros, 27 horas después del colapso.

Con el paso de los días y la disminución de sobrevivientes, algunos perros comenzaron a perder motivación. Sus entrenadores realizaban rescates simulados para animarlos a continuar.

Más de 300 perros participaron en los trabajos de búsqueda tras los atentados del 11-S. Redes Sociales Más de 300 perros participaron en los trabajos de búsqueda tras los atentados del 11-S. Redes Sociales

Rescatistas y también compañía

Su trabajo fue más allá de buscar víctimas. Bomberos, policías y rescatistas se acercaban a ellos para acariciarlos o abrazarlos. En medio de la tragedia, también se convirtieron en una fuente de consuelo.

Entre ellos estuvo Bretagne, una golden retriever de dos años que trabajó en la Zona Cero y se convirtió en uno de los símbolos de los perros rescatistas del 11-S. Murió en 2016.

A 25 años de los atentados, sus huellas también forman parte de la memoria del 11-S. Buscaron vida entre los escombros y acompañaron a quienes continuaron buscando cuando la esperanza comenzaba a desaparecer.