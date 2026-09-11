Los héroes de cuatro patas que buscaron vida entre los escombros del 11-S
Entre toneladas de concreto, humo y ceniza, hubo rescatistas que recorrieron lugares a los que las personas difícilmente podían llegar, tenían cuatro patas y una misión, encontrar vida.
Más de 300 perros participaron en las labores de búsqueda, rescate y recuperación tras los atentados del 11 - S.
Redes Sociales
Compartir
Actualizada:
11 sep 2026 - 11:26
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, más de 300 perros participaron en las labores de búsqueda, rescate, recuperación y apoyo en la Zona Cero de Nueva York.
Una misión entre los escombros
Junto a sus guías, los perros recorrieron durante horas estructuras inestables buscando rastros humanos. Las condiciones eran tan difíciles que veterinarios debían limpiar constantemente sus patas, ojos y hocicos.
Uno de estos equipos participó incluso en la localización de la última persona encontrada con vida entre los escombros, 27 horas después del colapso.
Con el paso de los días y la disminución de sobrevivientes, algunos perros comenzaron a perder motivación. Sus entrenadores realizaban rescates simulados para animarlos a continuar.
Rescatistas y también compañía
Su trabajo fue más allá de buscar víctimas. Bomberos, policías y rescatistas se acercaban a ellos para acariciarlos o abrazarlos. En medio de la tragedia, también se convirtieron en una fuente de consuelo.
Entre ellos estuvo Bretagne, una golden retriever de dos años que trabajó en la Zona Cero y se convirtió en uno de los símbolos de los perros rescatistas del 11-S. Murió en 2016.
A 25 años de los atentados, sus huellas también forman parte de la memoria del 11-S. Buscaron vida entre los escombros y acompañaron a quienes continuaron buscando cuando la esperanza comenzaba a desaparecer.
Compartir