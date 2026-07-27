Guardias denuncian calor extremo y hacinamiento en cárceles italianas

Un sindicato de funcionarios de prisiones de Italia presentará el martes 27 de julio una denuncia ante la justicia para que investigue presuntas vulneraciones generalizadas de las normas de seguridad laboral, incluidas temperaturas superiores a los 50 grados en algunas cárceles superpobladas.

En el documento, consultado por la AFP, los vigilantes penitenciarios de la región de Apulia (sur) denuncian una situación "estructural y persistente" y acusan a la administración penitenciaria de negligencia por no haber abordado problemas como el hacinamiento, el calor extremo, la exposición al humo del tabaco y la presencia en prisión de internos con trastornos psiquiátricos.

Exigen mejoras en el sistema penitenciario

El Sindicato Autónomo de Policía Penitenciaria (SAPPE) de Apulia prevé presentar el documento el martes ante el tribunal de Tarento y espera que la iniciativa pueda extenderse al resto del país para impulsar mejoras en el sistema penitenciario italiano.

El abogado del sindicato, Fabrizio Lofoco, calificó la iniciativa de "pionera" y afirmó que, en su opinión, es la primera vez que se emprende una acción colectiva de este tipo en nombre de la policía penitenciaria italiana.

En Italia, este tipo de denuncia, conocida como "esposto", tiene como objetivo informar a las autoridades judiciales sobre posibles infracciones de la ley y solicitar la apertura de una investigación preliminar. No reclama indemnizaciones.

No existieron medidas preventivas

La denuncia que será presentada esta semana sostiene que los responsables penitenciarios conocen perfectamente las condiciones existentes en las cárceles de Apulia, las más superpobladas de Italia, y pide a la fiscalía que determine si existen responsabilidades penales por no haber adoptado medidas preventivas que hubieran reducido los riesgos.

"No es que la gente no lo sepa. La derecha, la izquierda, el centro, todo el mundo conoce esta vergüenza, pero nadie tiene el valor de abordarla", declaró Lofoco sobre la situación del sistema penitenciario italiano.

Gran parte de las cárceles italianas necesita reformas. Muchas fueron construidas en las décadas de 1970 y 1980 en hormigón macizo para dificultar las fugas, pero ese diseño favorece la acumulación de calor en verano y puede elevar significativamente la temperatura en las celdas.

Presos "hacinados como sardinas"

El responsable del SAPPE en Apulia, Federico Pilagatti, calificó la situación de "tortura", con celdas que se convierten en "hornos".

"Los presos ya están hacinados como sardinas y, además, tenemos edificios deteriorados", afirmó.

La denuncia asegura que algunas zonas de la prisión de Tarento registran temperaturas de 50 grados o más desde junio.

A ello se suma la sobreocupación. El centro albergaba 852 reclusos pese a contar con capacidad para 430 plazas.

"Pronto veremos motines en las cárceles porque el calor aumenta el estrés y los presos pierden el control, protestan o incluso se suicidan", sostuvo Pilagatti.