Neymar agita las aguas en Santos previo al juego clave de la Copa Sudamericana 2026

Neymar con la camiseta de Santos y una nueva polémica

El Santos enfrenta este martes al club venezolano UCV y parece volar con todo a su favor hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana, aunque su gran figura, Neymar, pasa por turbulencias.

El viejo equipo de Pelé juega en casa la vuelta de los playoffs de la Sudamericana, tras haber ganado 4-1 la ida en Venezuela. El Macará de Ecuador espera en la próxima fase.

¿El problema? Una fuerte oleada de críticas en torno a Neymar, cuando el Peixe está amenazado por el descenso en el Brasileirão.

El astro, de 34 años, marcó dos goles en su reaparición con el equipo paulista tras la pausa que tuvo la liga brasileña por el Mundial 2026, pero el Santos empató 2-2 con el colista Chapecoense y solo un punto le separa de la zona roja.

Después del fracaso de la selección de Brasil en la Copa del Mundo, eliminada en octavos de final por Noruega, con Neymar limitado a apenas 37 minutos de juego en dos partidos, el exjugador de Barcelona y Paris Saint-Germain tuvo permiso del Santos para tomar unos días.

Mientras sus compañeros jugaban en Venezuela por la Sudamericana, participó en Sao Paulo en un torneo de póker, uno de sus pasatiempos favoritos, lo que provocó cuestionamientos de periodistas y aficionados.

Neymar ironizó con la celebración de la primera de sus anotaciones en el partido del sábado entre Santos y Chapecoense.

Hizo un gesto de repartir cartas, un mensaje directo a sus críticos.

- "¡No voy a aceptar mentiras!" -

Según el portal brasileño Globo Esporte, en el mediotiempo del partido del fin de semana, Neymar reclamó con dureza a dos jóvenes futbolistas del Santos, Gabriel Bontempo y João Ananias, de 21 y 19 años respectivamente, por su nivel.

De acuerdo con ese reporte, el tono del atacante provocó malestar entre los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva.

"Veo que están saliendo cosas sobre reclamos a jóvenes dentro del vestuario. Totalmente mentira", reaccionó Neymar en un video que divulgó en redes sociales, en el que calificó de "malintencionados" esos informes.

"Nos reclamamos entre los jugadores, obviamente, porque somos competitivos y queremos ganar, pero no hubo reclamos a los jóvenes. No voy a aceptar esas mentiras", remató.

Entre problemas físicos, Neymar solo ha jugado nueve de los 20 partidos disputados por el Santos en el Brasileirão 2026, aunque suma seis goles y dos asistencias.

En la Sudamericana ha estado presente en tres de las siete presentaciones de su equipo, con par de tantos.

En medio de la controversia, el entrenador del Peixe, Alexi Stival, Cuca, reconoció que la posibilidad del descenso "preocupa mucho".

"Tenemos que tener una buena secuencia de resultados para respirar más tranquilos", expresó el técnico en rueda de prensa.

Tras la Sudamericana, el Santos disputará su cruce de octavos de final de la Copa de Brasil contra el Remo, el 1 y el 4 de agosto, y retomará la liga el 9 de agosto contra el Athletico Paranaense, un compromiso en el que Neymar deberá cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.