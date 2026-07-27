Moto se incendió y provocó cierre vial en la av. Oswaldo Guayasamín, Quito

Un vehículo se incendió en el sector de Lumbisí, este lunes 27 de julio de 2026.

Una motocicleta se incendió, la tarde de este lunes 27 de julio de 2026, en la avenida Oswaldo Guayasamín, a la altura del Escalón de Lumbisí.

Como consecuencia de la emergencia, las autoridades dispusieron el cierre del carril izquierdo en el sentido de circulación norte-sur, en el sector de Lumbisí.

Personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se trasladó a ese sector para atender la emergencia. Aún se desconocen las causas del incendio.

La AMT recomendó a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad, respetar la señalización vial y tomar rutas alternas.

En las imágenes se ve que el fuego consumió completamente a la motocicleta y provocó una gran cantidad de humo.

A las 14:21, personal de Bomberos Quito sofocó las llamas. "La emergencia fue controlada de manera oportuna y, afortunadamente, no se registraron personas heridas", señaló la entidad.