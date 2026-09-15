Guerra con Irán ha costado USD 38 000 millones a EE.UU.

Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán el 15 de julio, tras reimponer un bloqueo naval y reanudar la guerra entre ambos países.

La guerra con Irán le ha costado a Estados Unidos alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto, así informó este martes 15 de septiembre de 2026 la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista.

El conflicto estalló con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

"Hasta el 1 de agosto de 2026, el conflicto armado con Irán le ha costado al Departamento de Defensa aproximadamente 38 000 millones de dólares", señaló la CBO (por sus siglas en inglés) en un informe.

Añadió que, dependiendo de la intensidad de las hostilidades, los costos mensuales podrían situarse entre 2 000 y 3 000 millones de dólares o más si la guerra continúa.