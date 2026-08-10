Gustavo Petro es criticado por sus mensajes tras el terremoto de 7,4 en Colombia

El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció tras el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia.

El expresidente de Colombia Gustavo Petro recibió críticas por dos mensajes publicados en su cuenta de X después del terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto de 2026 en el país.

El primer pronunciamiento de Petro ocurrió a las 08:34, aproximadamente una hora después del movimiento telúrico. El exmandatario centró su atención en la situación de la represa Hidroituango y pidió a los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informar sobre el estado de la infraestructura.

“Que los funcionarios de la UNGRD digan qué pasa en Hidroituango, ese es el riesgo principal”.

La publicación generó cuestionamientos debido a que, en ese momento, las autoridades se encontraban atendiendo la emergencia provocada por el terremoto y realizando la evaluación de daños en diferentes zonas de Colombia.

Petro explicó su preocupación por Hidroituango

En medio de las reacciones a su publicación, Petro señaló que su preocupación estaba relacionada con la falla geológica que, según sostuvo, pasa por debajo de la represa de Hidroituango, y pidió que se hicieran públicos los informes sobre la estabilidad de la infraestructura.

Hasta ese momento, no existía una confirmación oficial de daños estructurales en Hidroituango ocasionados por el terremoto.

Hidroituango es una infraestructura estratégica para Colombia, por lo que la verificación de su estado forma parte de las evaluaciones posteriores a un sismo de gran magnitud.

“La tierra grita”: segundo mensaje de Petro

Horas después, a las 11:21, Petro publicó otro mensaje que también generó controversia: “La tierra grita y ¿quién escucha sus mensajes?”

La frase fue interpretada por algunos usuarios y dirigentes políticos como un mensaje inoportuno en medio de una emergencia que ya dejaba víctimas y personas afectadas.

Una de las críticas llegó de la excongresista Katherine Miranda, quien cuestionó que Petro no centrara su mensaje en las víctimas.

“En vez de enviar un mensaje de solidaridad a las familias por esta tragedia, usted quiere incendiar un debate”, escribió Miranda.

El exministro Alejandro Gaviria también cuestionó el pronunciamiento y sostuvo que existía un “aprovechamiento político por encima del dolor humano”.

Otros dirigentes y usuarios de redes sociales cuestionaron el tono de las publicaciones y consideraron que Petro estaba llevando el debate político a una emergencia nacional.

Petro también pidió atender a los damnificados

Además de los mensajes que generaron críticas, Petro realizó otro pronunciamiento en el que llamó a los integrantes del Pacto Histórico y a sus seguidores a coordinar esfuerzos, activar la solidaridad y permanecer atentos a las comunidades afectadas.

En esa publicación expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió al Gobierno disponer de capacidades para labores de búsqueda y rescate, atención médica, evacuación, alojamiento temporal y entrega de agua y alimentos.

De esta manera, sus pronunciamientos tuvieron dos líneas: una centrada en la verificación de Hidroituango y los riesgos asociados al sismo, y otra relacionada con la atención y solidaridad con las comunidades afectadas.