Cali declara alerta roja hospitalaria tras terremoto de 7.4 en Colombia

Cuatro hospitales de Cali presentan afectaciones en su infraestructura tras el terremoto de este lunes.

El alcalde de Cali, Alejando Eder, declaró la alerta roja hospitalaria tras el terremoto de 7.4 que sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026.

En la última actualización que realizó el funcionario a las 14:30, en esa ciudad, una de las más afectadas, hay 380 personas heridas y 15 fallecidas. Además cuatro hospitales presentan daños en su infraestructura.

Se trata de la Clínica Nuestra, Clínica DESSA, Clínica Colombia y HUV. Frente a la respuesta a la emergencia, el mandatario de los caleños aseguró que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) está coordinando la respuesta y que la red pública hospitalaria está al 100 % de su capacidad.

Eder mencionó que los hospitales del país se encuentran al 100% de ocupación, por lo que se suspendieron las atenciones médicas y cirugías que estaban programadas para los próximos días, debido a las emergencias.

Además, anunció que en las próximas horas llegaran a Cali grupos de rescatistas de otras ciudades, para apoyar en las tareas de remoción de escombros.

Cali fue una de las ciudades más afectadas por el terremoto de 7.4 grados de magnitud. Según el Gobierno Nacional, hasta el mediodía, se registraban más de 111 muertos en distintos puntos del país.