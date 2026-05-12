Confirmado primer caso de hantavirus en España por brote en crucero MV Hondius

El pasajero español que dio positivo por hantavirus tras su repatriación a Madrid desde el crucero Hondius presenta síntomas respiratorios y fiebre, aunque su estado es estable, anunció este martes 12 de mayo de 2026 el Ministerio de Sanidad.

Este paciente, cuya edad se desconoce, se encuentra aislado en un hospital militar de Madrid, al igual que los otros 13 españoles evacuados del crucero.

A todos se les realizó una prueba PCR y, en principio, solo uno de ellos dio positivo.

Este martes el Ministerio de Sanidad confirmó los resultados provisionales adelantados en la noche del lunes: tanto el caso positivo, como los 13 negativos.

"El paciente que ayer dio positivo provisional ha sido confirmado como positivo por hantavirus", indicaron las autoridades sanitarias en un mensaje a los medios.

Previamente, el Ministerio había informado de que el paciente afectado había "presentado febrícula y síntomas respiratorios, aunque en el momento actual se encuentra estable y sin empeoramiento clínico evidente".

Crucero con brote de hantavirus

El crucero MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y el archipiélago de Cabo Verde, vio alterado su viaje tras el fallecimiento de tres de sus pasajeros.

Dos dieron positivo por hantavirus y el tercero se baraja como caso probable, según la OMS.

Además, hay siete casos confirmados -entre los que se incluye el español- y otro probable, según un recuento de la AFP a partir de datos oficiales.

¿Cómo se contagia la cepa Andes del hantavirus?

El tipo del virus detectado a bordo del Hondius, la cepa Andes, es una variante que puede transmitirse de persona a persona.

El hantavirus se transmite generalmente a partir de roedores infectados, con mayor frecuencia a través de su orina, heces y saliva.

Consideradas como "contactos de alto riesgo" por la OMS, las personas evacuadas del Hondius serán sometidas a seguimiento durante varias semanas, además de ser puestas en cuarentena, de acuerdo con los protocolos establecidos por cada país.

Tras un complejo dispositivo de evacuación de más de un centenar de sus ocupantes desde el puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, el crucero Hondius zarpó el lunes rumbo a Países Bajos con una tripulación reducida y portando el cadáver de una de las personas fallecidas.