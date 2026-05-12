¿Hay gasolina en Quito? Reportan escasez y largas filas este 12 de mayo

Largas filas de vehículso se registraron en las gasolineras de Quito.

Quito amaneció este martes 12 de mayo de 2026 con largas filas de vehículos en las estaciones de servicio en busca de gasolina.

Desde antes de las 06:00 equipos de Teleamazonas han constatado largas filas de vehículos en gasolineras de diferentes sectores de la ciudad.

Las filas de vehículos en busca de combustible se han reportado en sectores como:

Carcelén

Ponceano

Autopista General Rumiñahui

Avenida Oriental

Avenida Occidental

Avenida América y Villalengua

Avenida América y Colón

Avenida América y Riofrío

Este panorama se repite a pesar del anuncio del incremento en el precio por galón de gasolina.

Mientras tanto, vehículos hacen doble fila y causan congestión alrededor de las gasolineras en busca de llenar el tanque.

Algunas estaciones de servicio reportaron desabastecimiento de diésel, otras de Extra e incluso de gasolina Súper.

Trabajadores de las gasolineras incluso dijeron a este medio de comunicación que no creen que la gasolina disponible alcance para horas de la tarde.

Mientras el malestar de los usuarios que busca gasolina persiste, el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, descartó un desabastecimiento de combustibles en el país el lunes, cuando también se registraron largas filas de vehículos en las estaciones de servicio.

“Llamamos a la ciudadanía a mantener la calma. No existe desabastecimiento de combustible en el país", insistió Racines.

Además, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) suspendió una gasolinera en Quito por daños no reportados que afectan el despacho de gasolina.