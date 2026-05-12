Quito: Más de 56 800 conductores fueron sancionados en lo que va del 2026

Agentes de tránsito han sancionado a más de 56 000 conductores en lo que va del año

De acuerdo con información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), en lo que va del 2026, más de 56.800 conductores han sido sancionados en Quito.

Algunas de las sanciones emitidas han sido por restricción a carga pesada, control de carriles exclusivos y pico y placa.

También están: vehículos mal estacionados, conductores de transporte interinstitucional y controles a motocicletas.

Operativos en lo que va del año

Según la AMT, las infracciones más recurrentes que cometen los conductores en Quito son: estacionar en sitios no permitidos y conducir sin portar licencia.

Además, no utilizar el cinturón de seguridad, no realizar el traspaso del dominio y desobedecer las señales de tránsito.

"Abril fue el mes con mayor número de intervenciones, con 1 960 operativos; seguido de marzo con 1 703; enero con 1 538 y febrero con 1 527", indicó la entidad.