¡Ibai lanza el Mundial de Comidas 2026! Otro reto por el plato rey de internet

El creador de contenido español Ibai Llanos ha vuelto a sacudir las redes sociales con el anuncio oficial de su próximo gran proyecto digital: el Mundial de Comidas. Tras el éxito rotundo cosechado en la edición del año pasado centrada en los desayunos, el streamer busca coronar en esta ocasión al plato principal más popular y querido del planeta. La expectativa entre millones de seguidores ya se ha disparado, convirtiendo el anuncio en una tendencia global instantánea.

A diferencia del torneo anterior, donde el pan con chicharrón peruano se quedó con el primer lugar, esta nueva entrega se enfoca de manera exclusiva en los almuerzos y comidas bandera de cada nación.

El formato mantendrá la esencia competitiva que caracteriza a los eventos de Ibai, reuniendo a 16 países en un cuadro de eliminatorias directas. Cada enfrentamiento se decidirá a través de la votación abierta del público, asegurando un despliegue masivo de apoyo comunitario en las distintas plataformas digitales.

La fase preliminar arrancó con una convocatoria abierta en los perfiles oficiales de TikTok e Instagram del streamer, donde los usuarios tienen la tarea de postular a sus representantes gastronómicos.

En el video de presentación, Ibai citó varios ejemplos icónicos como los tacos mexicanos, el asado argentino, la paella española o el ceviche peruano. Sin embargo, enfatizó que la selección final de los 16 platos participantes dependerá por completo del volumen de comentarios y el respaldo que demuestre cada comunidad.

El llamado a la acción provocó una respuesta inmediata por parte de las audiencias latinoamericanas y europeas, acumulando cientos de miles de interacciones en cuestión de horas. Diversas comunidades locales han comenzado a organizarse para posicionar sus platillos tradicionales en la lista definitiva.

Países como Chile promueven el pastel de choclo, Colombia empuja la bandeja paisa y en Ecuador se registra una fuerte campaña para clasificar al encebollado y al hornado entre los finalistas.

La dinámica del torneo promete reavivar los encendidos debates culinarios en internet que tanto éxito le rindieron a sus formatos anteriores. La combinación de identidad cultural, orgullo patrio y entretenimiento digital se perfila como la fórmula perfecta para romper récords de participación en redes sociales.

Cada ronda eliminatoria generará intensas campañas de votación donde creadores de contenido de diversos países buscarán movilizar a sus seguidores para asegurar la victoria.

Con la fase de postulación en pleno desarrollo, el Mundial de Comidas se consolida como uno de los eventos virales más importantes del segundo semestre del año. Se espera que en los próximos días se revele el cuadro oficial de los 16 clasificados y las fechas exactas para el inicio de los emparejamientos. La mesa está servida para una competencia que promete paralizar a las comunidades digitales en busca del nuevo rey gastronómico de internet.