EN VIVO | Ceremonia por los 25 años del 11-S en Nueva York  

Banderas estadounidenses y flores adornan el monumento conmemorativo a las víctimas del 11 de septiembre de 2001.

Nueva York conmemora este viernes 11 de septiembre de 2026 los 25 años de los peores atentados jamás perpetrados en suelo estadounidense, sin el presidente Donald Trump.

El mandatario optó por asistir a otra ceremonia, en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, también blanco de un avión secuestrado por la organización yihadista Al Qaeda.

Las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre dieron inicio a la ceremonia en la que se encuentra el vicepresidente JD Vance junto a los cuatro exmandatarios estadounidenses Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, y el republicano George W. Bush, quien gobernaba el día en que los ataques causaron la muerte de casi 3.000 personas.

Siga la ceremonia por los 25 años del 11-S

Junto a ellos ocupará un lugar destacado Zohran Mamdani, de 34 años, perteneciente al ala izquierda del Partido Demócrata y primer alcalde de la ciudad en prestar juramento sobre el Corán.

En un barrio del sur de Manhattan acordonado para la ocasión y bajo fuerte vigilancia policial, los allegados de las víctimas comenzarán a leer a las 07:40 la larga lista de nombres de los fallecidos.

Como cada año, una campana sonará siete veces para marcar los principales momentos de los acontecimientos ocurridos hace un cuarto de siglo.

Tras los atentados, los actos antimusulmanes se dispararon en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. La policía también reforzó la vigilancia de las comunidades musulmanas en nombre de la lucha contra el islamismo, a través de un programa que posteriormente fue abandonado.

En 2001, "por supuesto ya había una población musulmana en Nueva York, pero era menos numerosa y prácticamente no tenía peso político. Desde entonces, la situación ha cambiado considerablemente, tanto en la ciudad como a escala nacional", señala a la AFP el politólogo Lincoln Mitchell.