'Mi madre sigue viva'; hijo de la alpinista rusa atrapada pide que la búsqueda y rescate continúe

La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna quedó atrapada y se rompió una pierna al escalar el Pico Victoria, la montaña más alta de los montes Tian Shan, entre China y Kirguistán.

Han pasado 15 días desde que la alpinista rusa, Natalia Nagovitsyna, quedó atrapada a 7 000 metros de altura en el Pico Victoria, la montaña más alta de los montes Tian Shan, situados entre China y Kirguistán.

Natalia Nagovitsyna quedó sola y atrapada en la montaña, desde el pasado 12 de agosto, en una zona conocida como El Pájaro. Ella sufrió una caída en la que se fracturó la pierna.

El 19 de agosto del 2025, un dron captó a la mujer moviéndose y agitando la mano, pero tras varios días los rescatistas no han podido llegar al lugar por las dificultades climáticas.

Por eso, el lunes 25 de agosto el Ministerio de Emergencias de Kirguistán informó que las labores de búsqueda quedaron suspendidas indefinidamente por las condiciones meteorológicas.

Sin embargo, Mikhail Nagovitsyn, hijo de la alpinista, clama para que socorristas continúen con la búsqueda y rescate, pues asegura que ella sigue con vida. “Mi madre sigue viva”, aseguró en sus redes sociales

“Mi madre es una montañista experimentada, goza de buena salud y en gran forma. En el vídeo que recibí, se ve claramente que siete días después de perder contacto, agita activamente su mano, llena de fuerza. Estoy convencido de que mi madre sigue viva”, posteó Mikhail, el lunes 25 de agosto del 2025.

El joven también asegura que en las próximas 48 horas habrá una ventana de buen clima en la montaña, una oportunidad que considera decisiva: “Después de ese tiempo, el rescate puede volverse imposible”, indicó.

En la cima del Pico Victoria, de 7 439 metros de altura, la temperatura ronda los -30 °C por la noche. Además, hay ráfagas de viento y tormentas de nieve.

Intentos de rescate de la alpinista

Según medios rusos, los operativos de rescate de la alpinista rusa tuvo varios intentos fallidos e incluso terminaron en tragedia.

Por ejemplo, un helicóptero militar Mi-8 se estrelló en un primer intento de rescate. Los tripulantes sufrieron lesiones.

Además, un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, murió el 15 de agosto al intentar salvarla. Él intentó escalar para llevarle un saco de dormir, una tienda de campaña, comida, agua y una cocina de gas. Sin embargo, el hombre murió por hipotermia al expornerse a los niveles extremos de temperatura.

El último intento por sacarla con vida de esta montaña fue el viernes 22 de agosto. Sin embargo, un grupo de rescate desistió de la operación cuando estuvieron a 1 100 metros de alcanzarla. Tuvieron que retroceder por lesiones que sufrió el líder.