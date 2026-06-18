Hinchas de Colombia protagonizan aparatosa caída tras festejar un gol
Los eufóricos hinchas no midieron su emoción y cayeron sobre otros aficionados al festejar una anotación de Colombia.
Hinchas colombianos protagonizan aparatosa caída tras celebrar un gol.
Captura de Pantalla
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Actualizado:
18 jun 2026 - 14:43
Hinchas de Colombia protagonizaron una aparatosa caída al festejar un gol de la selección cafetera este 17de junio de 2026.
Un video que circula en redes sociales muestra como los hinchas se abrazan y saltan para festejar la anotación.
También derramaron la cerveza
Tras la celebración, uno de ellos pierde el equilibrio y ambos caen gradas abajo, aplastando y golpeando a otros hinchas.
Las imágenes también muestran como los accidentados derraman la cerveza que estaban tomando, empapando a las demás personas.
Colombia venció el miércoles 3-1 a Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026, frente a miles de hinchas que colmaron el estadio Azteca, en Ciudad de México.
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