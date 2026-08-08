Violentos enfrentamientos de la hinchada de Barcelona en el estadio Monumental

Hinchas de Barcelona SC intentaron ingresar a la cancha en el partido ante Macará.

Graves enfrentamientos entre hinchas de Barcelona SC y uniformados de la Policía Nacional se registraron la noche de este sábado 8 de agosto ded 2026 en el Estadio Monumental, en Guayaquil. Los desmanes ocurrieron en los últimos minutos del partido ante Macará por la fecha 24 de la LigaPro.

El partido fue suspendido cuando faltaban dos minutos para el final. Varios hinchas amarillos, ubicados en el graderío sur, intentaron ingresar al campo de juego al ver que el club iba perdiendo 1-2 ante el cuadro ambateño.

Efectivos de la Policía intervinieron con escudos y gas lacrimógeno para evitar que los hinchas invadan el campo de juego. Los hechos quedaron registrados en videos captados desde otras localidades del estadio.

Durante los desmanes, los hinchas pedían la salida del técnico venezolano César Farías y de la dirigencia del club.

El partido se detuvo al menos 20 minutos hasta que la situación sea controlada. El árbitro dialogó con los capitanes y una vez que los hinchas fueron evacuados del escenario deportivo se reanudó el juego para completar los dos minutos del tiempo extra. El marcador terminó 1-2 a favor de Macará.

Además, desde Barcelona se informó que, debido a los hechos violentos, la suspensión de la rueda de prensa post partido.